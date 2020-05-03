В новые больницы Минобороны прибыл медперсонал

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03.05.2020, 6:50, Новости дня

Врачи и медперсонал, которые будут заняты в медицинских центрах Минобороны, уже прибыли на места и готовы приступить к работе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Шесть клиник сдали в эксплуатацию 30 апреля. Дополнительные места для лечения коронавируса созданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

Параллельно со стройкой, которая длилась чуть больше месяца, шла закупка медицинского оборудования. Во всех 16 центрах, которые откроют до 15 мая, будут трудиться в общей сложности около двух с половиной тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".



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