 

Перестрелка произошла на границе Южной Кореи с Северной

03.05.2020, 6:30, Новости дня

По южнокорейскому погранпосту в демилитаризованной зоне открыли огонь со стороны КНДР, сообщил комитет начальников штабов Южной Кореи.

Стрельбу открыли в 07.41 по местному времени (01.41 мск). Со стороны КНДР были произведены несколько выстрелов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

В ответ было произведено два выстрела. Никто не пострадал, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Женщина с симптомами ОРВИ умерла во время КТ в Москве

06.04 / Путин запланировал совещание с губернаторами по коронавирусу

28.03 / Российский завод в десятки раз увеличил производство антисептиков

14.04 / Мнения: Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмана

27.04 / От коронавируса умер первый епископ РПЦ

16.04 / Россияне пожаловались на случаи принуждения к увольнению

20.04 / В канадском городе Портапик мужчина застрелил не менее десяти человек

03.04 / Ученый из Липецка: Решение президента позволит профинансировать проекты региональных НКО

21.04 / Начальнику колонии, где сидела Толоконникова, грозит до 4 лет лишения свободы за использование рабского труда

23.04 / В Казахстане “коронавирусные” надбавки вместо врачей платились другим людям – расследование Фонда медстраха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска