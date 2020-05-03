«Поражена масштабом пандемии»: Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после госпитализации

03.05.2020, 6:30, Разное

Татьяна Васильева, вчера госпитализированная с двухсторонним воспалением легких, решила рассказать Instagram-фолловерам о своем самочувствии, чтобы не «множить домыслы и слухи». Актриса призналась, оказавшись в переполненной больнице, где врачам практически некогда отдыхать, она поняла весь масштаб эпидемии.

Несколько дней температура у Васильевой повышалась до 37,8, но она особого значения этому не придавала. Родственники уговорили звезду показаться врачам, когда она начала кашлять, и почувствовала жжение в глазах. Скорую помощь актриса ждала не менее восьми часов. Оказавшись в клинике, Васильева была поражена, насколько много здесь пациентов с таким же симптомами, как у нее. Врачи работают без остановки, а в больнице все время слышен оглушающий кашель. Результаты КТ актриса узнала поздно вечером: один из санитаров сказал, что у нее все в порядке, и она поехала домой. Однако утром звезде позвонили и озвучили диагноз – «двухсторонняя пневмония». Васильевой разрешили лечиться дома, поскольку поражение легких оказалось не значительным. Она выполняет все предписания врача, считая, что и без нее «в больнице много забот». Актриса еще не получила результаты тестирования на коронавирус, но уверена, ее клиническая картине не оставляет сомнений в его наличии.

Васильева призналась, она, как и многие люди, не придавала особого значения эпидемии, но старалась не нарушать правила карантина. Звезда покидала дом лишь для того, чтобы выбросить мусор и сходить в магазин, хотя родственники протестовали. Она только теперь поняла, насколько все серьезно, и поражена масштабом эпидемии.

Актриса призвала поклонников беречь себя: «И, если вы верите мне, прошу! Оставайтесь дома!» Знаменитость также выразила благодарность общественности за огромную поддержку и пожелала всем здоровья.

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