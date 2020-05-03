 

На хозяина нелегального дома престарелых в Новой Москве завели уголовное дело

03.05.2020, 6:28, Разное

У его подопечных заподозрили COVID-19.

В Новой Москве врачи госпитализировали четверых подопечных частного дома престарелых с симптомами коронавируса. Против организатора заведения возбудили уголовное дело, сообщили Интерфаксу в столичном главке Следственного комитета.

Дело завели по статье об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как считают следователи, подозреваемый гражданин предоставлял патронажные услуги без специального разрешения.

По данным правоохранителей, из-за несоблюдения руководством нелегального учреждения санитарных норм, четверо пожилых людей, живущих в доме престарелых, могли заразиться коронавирусом.

Постояльцы подобных социальных учреждений в силу возраста находятся в особой группе риска. На фоне распространения коронавируса большинство домов престарелых в РФ закрылось на карантин, а президент Владимир Путин пообещал премии их сотрудникам, на плечи которых сейчас легла дополнительная нагрузка из-за пандемии.

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Источник: Новая газета



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