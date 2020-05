Мнение: Ремдесивир одобрен в США для лечения больных коронавирусом

О первом "эффективном" препарате для лечения коронавирусной инфекции, коим провозглашен ремдесивир.

Ремдесивир одобрен в США для лечения госпитализированных больных COVID-19

Коронавирусной «новостью дня» стало официальное разрешение FDA (федеральной администрации США по контролю пищевых продуктов и лекарств) на применение ремдесивира для лечения COVID-19 у госпитализированных больных. Это разрешение не окончательное. Препарат разрешено использовать в связи с чрезвычайными обстоятельствами и пока только до окончания эпидемии. Выдача «полноценного» разрешения зависит от того, какими будут результаты продолжающихся клинических испытаний ремдесивира.

Напомню, что ремдесивир разработан американской фирмой Gilead Sciences. Это ингибитор вирусной РНК-зависимой РНК полимеразы (фермента необходимого для размножения РНК-содержащих вирусов) с широким спектром противовирусного действия in vitro, в том числе и против SARS-CoV-2. Успехи этого препарата при применении in vivo не столь впечатляющие. При терапии лихорадки Эбола он оказался менее эффективным, чем противовирусные моноклональные антитела. Некоторый положительный эффект терапии ремдесивиром был обнаружен при экспериментальных SARS и MERS у животных. Но клинические испытания на людях проведены не были. После начала эпидемии COVID-19 ремдесивир стал рассматриваться как одна из главных надежд, если не главная, среди противовирусных препаратов. Единичные применения этого препарата, как будто бы эту надежду подпитывали. Однако, недавно были опубликованы результаты клинического испытания ремдесивира в Ухане. Эти испытания не обнаружили клинической эффективности препарата по сравнению с плацебо при лечении больных тяжелым COVID-19. Об «утечке» результатов этого клинического испытания на сайте ВОЗ я писал (https://prof-afv.livejournal.com/12418.html). Теперь детальные результаты этого клинического испытания уже опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet:

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31022-9.pdf

Желающие могут убедиться в том, что статистически значимой разницы в показателях, оценивающих эффективность лечения между опытной и контрольной группами нет.

Так что же заставило FDA в экстренном порядке выдать пусть и «усечённое» но всё таки разрешение на клинического применение ремдесивира в США? Этим основанием послужили предварительные результаты клинических испытаний ремдесивира, проводящихся под эгидой Национальных Институтов Здоровья (NIH). Для данных испытаний было рекрутировано около 1000 больных COVID-19 в 68 клинических центрах в 22 странах. Предварительный анализ был проведен на группе из 468 пациентов. Средний срок (медианный) до «выздоровления» в группе ремдесивир составил 11 дней, а группе плацебо 15 дней. Эта разница в 4 дня статистически значима (p<0.001). Нужно отметить что критерии «выздоровления» были не слишком строгими – выздоровлением считались выписка из больницы или «возврат к нормальной активности». Что касается смертности, то она была выше в группе плацебо (11.6%), чем в группе ремдесивир (8%). Но эта разница не была статистически значимой (p=0.059). Именно эти результаты FDA посчитало достаточными для выдачи экстренного разрешения. К сожалению, полные данные пока не опубликованы и многие вопросы, в том числе и по цифрам, остаются без ответа.

Тем не менее, ремдесивир уже «провозглашён» в США «новым стандартом противовирусной терапии CODID-19”. Это слова доктора Энтони Фаучи — самого авторитетного в США эксперта в этой области. Компания Gilead Sciences объявила о том, что она предоставит бесплатно до конца мая 1.5 миллиона доз препарата, что должно хватить для лечения приблизительно 210000 пациентов. Компания отказалась обсуждать цену ремдесивира после 1 июня 2020г. Клинические испытания ремдесивира продолжаются. Предварительные результаты одного из них показывают, что сокращенный курс ремдесивира (5 дней вместо 10) даёт приблизительно такие же результаты, как и полный курс.

На мой взгляд, несмотря на звучащие «бравурные марши», считать безоговорочно доказанной клиническую эффективность ремдесивира для лечения COVID-19 пока нельзя. Надеюсь, что результаты продолжающихся клинических испытаний внесут большую ясность.

