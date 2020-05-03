Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь докторов, излечивших его от коронавируса

03.05.2020, 5:53, Разное

У Бориса Джонсона несколько дней назад родился сын. Малыша назвали в честь докторов, которые вылечили премьер-министра Великобритании от коронавируса.

Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями, у них появился сын. Сообщалось, что роды проходили в одной из клиник Лондона, а мама с малышом чувствуют себя хорошо. На своей закрытой странице в Instagram Кэрри Саймондс обнародовала имя мальчика. Она написала, что сына именовали Уилфредом Лори Николасом Джонсоном, и родился он 29 апреля в 9 утра. Имя Уилфред малыш получил в честь дедушки Бориса Джонсона, Лори – в честь ее дедушки, а Николас – в честь врачей Ника Прайса и Ника Харта, которые спасли жизнь премьер-министру в прошлом месяце. Также Кэрри Саймондс выразила благодарность прекрасной команде родильного отделения UCLH, которые хорошо за ними ухаживали. Также избранница политика призналась, что очень счастлива.

Напомним, в начале апреля на личной странице британского премьер-министра появилась информация, что из-за тяжелого течения COVID-19 его госпитализируют в больницу святого Томаса. Положение Бориса Джонсона, как писали западные СМИ, очень тяжелое, и он подключен к аппарату ИВЛ. Спустя семь дней политик стал выздоравливать и был выписан 12 апреля.

До того, как оказаться в больнице, Борис Джонсон рассказывал о своем положительном тесте на коронавирус, но заявлял, что заболевание проходит бессимптомно и даже не мешает трудиться. Но температура у премьер-министра оставалась повышенной, и 5 числа его увезли в клинику. Его возлюбленная Кэрри Саймондс, которая была на последних сроках беременности, также нашла у себя симптомы болезни, о чем сообщала в Twitter, добавив и ссылку на руководство по поведению при болезни от Королевского колледжа.