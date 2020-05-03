 

Солистка The Hardkiss в программе Шустера спела новую песню “Гора”. Видео

03.05.2020, 5:42, Новости дня

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Видео: Shuster online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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