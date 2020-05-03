На Куликовом поле в Одессе задержаны три человека – полиция

03.05.2020, 5:42, Новости дня

2 мая в Одессе на Куликовом поле, где отмечали годовщину трагических событий 2014 года, были задержаны три человека. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

Сначала в Приморский отдел полиции доставили одессита 1965 года рождения, который нецензурно бранился и устроил ссору с прохожим. Его “усмирили”. В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позже задержали и составили админпротоколы еще относительно двух человек.

“Мужчин 1955-го и 1972 годов рождения доставили в Приморский отдел полиции… Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правила карантина, мужчина был без средств индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что админпротокол относительно этого задержанного составили по трем статьям: мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и нарушение правил карантина людей.

“Младший… будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде”, – объяснили в полиции.

Всего за порядком на Куликовом поле следили 1,5 тыс. правоохранителей.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.