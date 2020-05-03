Илларионов: Инкубационный период в каких-то случаях может оказаться гораздо более длительным – до 50 дней

03.05.2020, 5:42, Новости дня

У зараженных коронавирусом инкубационный период может быть до 50 дней. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Об этом он сказал, рассуждая о распространении COVID-19 в Европе.

“Возможно, сроки инкубации для того человека, который прилетел в Италию, превышали 50 дней. Если люди, которых опрашивали, сказали правду… Один из возможных источников итальянского заражения, бизнесмен, который прилетел из Филиппин, обратился уже с признаками коронавируса, и был у него идентифицирован коронавирус. Он прилетел из Филиппин за 53, по-моему, дня или за 55 дней до того. Если эта версия верна, то это означает, что инкубационный период в каких-то случаях может оказаться гораздо более длительным, чем сейчас мы представляем”, – отметил Илларионов.

По его словам, из этого следует, что “сроки карантина для людей, инфицированных и являющихся переносчиками, даже если у них нет симптомов коронавирусной инфекции, могут быть гораздо более длительными”.

“Но если даже мы не берем этот крайний случай, то вот случай, который вызвал, собственно говоря, ломбардский взрыв, который обрушился на Италию и от которого заразились вся Европа и весь остальной мир, – этот случай произошел через, по-моему, 24 дня после того, как человек вылетел из Уханя… Был итальянский менеджер компании Unilever, который работал в Ухане и который 21 января прилетел в Италию, в Ломбардию. И который сам в тот момент не болел, у него не было никаких симптомов, когда его проверяли – у него были симптомы отрицательные. Однако через 24 дня один человек, который с ним общался, обратился в больницу города Кодоньо в Ломбардии с признаками болезни. Долго не могли определить, что с ним. За это время он смог заразить большое количество людей. И потом выяснилось, что это коронавирус. И если эта история верна, то, соответственно, в этом, уже достоверно установленном случае инкубационный период или перенос точно превышал 24 дня”, – объяснил Илларионов.

Он считает, что “понимание природы этого вируса сейчас находится на начальных стадиях”.

“Поэтому сроки для карантина и всех необходимых предохранительных мер могут быть совсем другими, чем то, с чем мы сейчас знакомы”, – заявил старший научный сотрудник Института Катона.

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В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 мая COVID-19 заразилось почти 3,4 млн человек, из них 239 тыс. умерли, 1,06 млн вылечились.

По числу смертей от коронавирусной инфекции Италия находится на втором месте после США – более 28 тыс.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube