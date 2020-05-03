тестовая лента

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03.05.2020, 5:35, Разное

8 мифов о коронавирусе

Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

СМИ: В РФ зафиксировано 2 случая коронавируса

Сегодня

31.01 23:40

Ученые предполагают, что количество инфицированных – десятки тысяч

31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о выявлении первых двух случае заболевания в России. Оба заболевших — граждане Китая.

Они находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Обоих отправили в больницы и изолировали.

31.01 23:40

Тюменские инфекционисты дали брифинг

Сотрудники тюменской областной инфекционной больницы дали брифинг, информирует «Российская газета». Они рассказали, что китайская студентка, у которой обнаружена коронавирусная инфекция, чувствует себя хорошо. Во время последнего медицинского осмотра ее температура была 37,1 градусов, ей оказывается помощь.

Четыре человека, с которыми контактировала заболевшая, также госпитализированы. У них нет клинических проявлений болезни. Анализы на вирус отрицательные, но они остаются под наблюдением врачей, поскольку инкубационный период болезни до 14 дней.

«Беспокоиться не стоит, мы принимаем все противоэпидемические меры, местных случаев заболевания нет, только завозные», – сказала журналистам Ксения Степанова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области.

31.01 23:40

Быстрое распространение коронавируса и недостаток данных о нем на ранних стадиях эпидемии создали удобную почву для конспирологических теорий и спекуляций. Facebook, Twitter и Youtube сделали заявления, что примут меры по борьбе с дезинформацией.

Узнайте, как узнать и предупредить коронавирусную инфекцию

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции в Китае выросло до 259 человек

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31.01 23:40

Россия проводит эвакуацию своих граждан из Китая

На границе с Китаем в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всех пунктах пропуска на границе с Китаем установлен карантин, накануне они прекратили работу.

Врача следует вызывать при появлении простудных симптомов (сухого кашля, повышения температуры и других) тем, кто посещал Китай или контактировал с людьми, прибывшими из этой страны.

Больной должен быть максимально изолирован. По возможности, ему нужно выделить отдельную комнату, необходимо соблюдать дистанцию с ним не менее метра.

31.01 23:40

31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о выявлении первых двух случае заболевания в России. Оба заболевших — граждане Китая. Они находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Обоих отправили в больницы и изолировали.

31 Февраля