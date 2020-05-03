В Москве двое детей выпали из окна квартиры на 11-м этаже
03.05.2020, 5:34, Новости дня
Из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве по неосторожности выпали двое детей. Оба погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Детям было 8 и 10 лет. Они выпали из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, передает "Интерфакс".
По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, но за детьми они не уследили.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавляет ТАСС.
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