 

В Москве двое детей выпали из окна квартиры на 11-м этаже

03.05.2020, 5:34, Новости дня

Из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве по неосторожности выпали двое детей. Оба погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Детям было 8 и 10 лет. Они выпали из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, но за детьми они не уследили.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавляет ТАСС.



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