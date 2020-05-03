 

Казахстан открестился от разработок биооружия

03.05.2020, 5:34, Новости дня

В Казахстане не ведется никаких разработок биологического оружия, сообщил МИД республики.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности.

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — отмечается в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Этот комментарий был сделан в связи с тем, что в последнее время в казахстанских, а также зарубежных СМИ все чаще появляются сообщения о деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности. В МИД указали, что это недостоверная информация.

Что же касается Центральной референтной лаборатории, созданной при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алма-Ате, она полностью принадлежит Казахстану и финансируется исключительно из республиканского бюджета.

"Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ", — заявили в МИД.

Сейчас, когда система здравоохранения ориентирована на борьбу с COVID-19, в лаборатории разработаны отечественные тест-системы для выявления коронавируса, добавили в ведомстве.



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