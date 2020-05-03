 

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

03.05.2020, 5:34, Новости дня

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса, сообщает австралийская газета Daily Telegraph.

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть"​​​. Также говорится, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

По данным издания, Китай еще в начале декабря прошлого года имел доказательства о передаче коронавируса от человека человеку, однако отрицал это вплоть до 20 января 2020 года. То же самое делала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Авторы публикации отмечают, что есть некоторые расхождения по поводу места происхождения вируса. Австралия считает, что он возник на рынке, как утверждают власти КНР, а американцы предполагают, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о том, что Китай якобы сознательно допустил вспышку COVID-19 (нападки начались еще в марте; тогда об этом говорил глава Госдепа Майк Помпео), и одновременно обвинял ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно.

Китай уже заявлял, что в заявлениях американских политиков о причастности Китая к возникновению эпидемии присутствует большая доля популизма. В США в нынешнем году предстоят президентские выборы, политики таким образом хотят привлечь внимание избирателей и заручиться их поддержкой.

Китайские СМИ указывали на несколько ошибок США: во-первых, американцы впустую спустили почти два месяца бесценного времени; во-вторых, из-за внутриполитической борьбы невозможно сосредоточиться на противостоянии эпидемии; в-третьих, лозунг "Америка прежде всего" мешает сотрудничеству в вопросе профилактики эпидемии.



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