 

Украинский журналист признался в обмане русскоязычных туристов

03.05.2020, 5:30, Новости дня

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов заявил, что русскоязычным туристам, которые не знают украинского языка, не место во Львове.

Он заявил, что у него «есть правило». Согласно этому правилу, если у Дроздова «турист на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти», журналист «всегда покажет, но в обратном направлении», передает РИА «Новости».

Дроздов не раз делал резонансные заявления. Так, он назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи», заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид» или уехать в другую страну, а также назвал жителей Донбасса «парнокопытными».



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