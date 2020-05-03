Формула японского карантина: четкость, дисциплина, помощь

03.05.2020, 5:10, Разное

По $930 получат все жители страны, включая бездомных, иностранцев и приговоренных к смерти.

Невиданными событиями сопровождалось в эти дни в Японии начало так называемой «золотой недели» выходных и праздников, когда на стыке апреля и мая наши островные соседи по Дальнему Востоку традиционно миллионами отправляются в путешествия по стране и за границу. Билеты на самолеты в эту веселую пору общенационального безделья обычно раскупают под завязку, а поезда пассажиры забивают на все сто процентов.

Машинист японского поезда. Фото: Reuters

Однако сейчас произошло небывалое в японской истории — по самой оживленной в стране железнодорожной трассе между Токио и крупным городом Осака в начале «золотой недели» скоростные суперэкспрессы проносятся практически пустыми. Некоторые поезда стартуют вообще без единого пассажира! На внутренние авиалинии продано на 92 процента меньше билетов, чем в тот же период год назад, а власти южного японского острова Окинава просят соотечественников и не думать о том, чтобы приезжать во время нынешних каникул на его знаменитые курорты на берегу теплого Восточно-Китайского моря.

Сколько умерло человек?

Уникальное в послевоенной японской истории прекращение передвижений во время «золотой недели» произошло по доброй воле 126-миллионного населения страны. В ответ на призывы правительства люди решили остаться дома на весенние каникулы, чтобы хоть как-то спасти себя от смертоносного COVID-19.

«Поможешь себе — поможешь всем» — таков сейчас девиз большинства жителей Японии.

Тестирование на COVID-19. Фото: Reuters

Распространение нового коронавируса эпидемией в стране не называют — цифры не дают таких оснований, а картина заболеваний довольно заметно отличается от того, что творится в США и многих государствах Евросоюза. По состоянию на 29 апреля в стране выявлено где-то 14 тысяч случаев заражения. В США — более миллиона, в Испании — 232 тысячи.

Число заражений, конечно, показатель очень условный, поскольку в Японии явно менее активно тестируют, чем в некоторых других странах планеты. Но есть критерий более объективный — число смертей среди пораженных коронавирусом. В США с населением 328 млн человек на 29 апреля умерли почти 58 тысяч инфицированных. В той же Испании — 24,3 тысячи! Только за сутки с 28 на 29 апреля в этой стране с населением менее 47 млн человек умерли 325 человек!

Ну а в Японии на 29 апреля скончались в общей сложности 415 зараженных, хотя коронавирус нового типа проявил себя в стране значительно раньше, чем в Европе, — еще в начале февраля. Его распространение шло тоже нестандартно — не было безумных всплесков, как в других странах, однако число зараженных и умерших продолжает по сей день хоть и понемногу, но постоянно нарастать.

Впрочем, после середины апреля темпы стали спадать.

Без патрулей и пропусков

Японский метод борьбы с коронавирусом основан не на стрельбе по площадям, а на точечном выявлении отдельных очагов заражений, которым врачи всеми силами пытаются не дать превратиться в крупные неконтролируемые зоны сплошного господства инфекции. При выявлении больного медики прилагают все силы к тому, чтобы как можно быстрее протестировать весь круг его общения, установить и перерубить цепочки распространения заражений. Похоже, что пока такая тактика дает результат.

Муниципальный служащий в Токио с табличкой-напоминанием: «Оставайтесь дома». Фото: Reuters

Второй компонент японского метода — очень мягкий режим чрезвычайной ситуации, разработанный с учетом однородности и завидной дисциплинированности местного населения. 8 апреля ЧС объявили в Токио и шести других наиболее крупных префектурах, а 16-го распространили на всю страну. Действует такой режим пока до 6 мая, когда заканчивается «золотая неделя», но его явно будут продлевать. «Ситуация остается тяжелой», —заявил 29 апреля в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ.

В рамках режима ЧС центральное правительство и губернаторы на местах пока никому не отдают приказов — они просят.

Час-пик в Токио. Фото: Reuters

Патрулей на улицах нет, введение пропускной системы даже не обсуждалось. Каждый житель Японии по-прежнему имеет право свободно выйти из дома в маске или без нее и отправиться куда угодно по своему усмотрению. Премьер-министр Абэ с самого начала четко заявил, что в стране не будет жесткой блокады городов в китайском стиле или насильственных ограничений по образцу некоторых европейских государств. В одном из интервью он дал понять, что Япония не пойдет на ограничения гражданских прав и свобод, поскольку в стране еще жива память о репрессивном милитаристском режиме, потерпевшем крах в 1945 году.

Однако в ответ на просьбы властей добровольно отменены все массовые мероприятия, в основном прекратили занятия школы, закрыты музеи и кинотеатры, универмаги, многие другие магазины, рестораны, бары, все ночные клубы. Остающиеся заведения общепита закрываются в 20.00, а спиртное прекращают подавать еще на час раньше. Бизнес ведет себя послушно и ответственно, хотя есть исключения.

Окна зажигаются теперь рано

Например, бунты устроили владельцы некоторых залов игорных автоматов. Это, мягко говоря, специфический бизнес: его участники привыкли к хождению наличных, а некоторые владельцы таких заведений, по слухам, связаны с мафиозными кругами и даже частично вроде бы ориентированы на Северную Корею.

Часть выручки от игральных автоматов, по данным печати, нелегально идет в КНДР, что стало для Пхеньяна важным источником твердой валюты.

Ночной Токио на карантине. Фото: Reuters

Теперь, несмотря на просьбы властей, некоторые достаточно немногочисленные заведения такого рода отказались закрываться. В ответ местные органы самоуправления стали публиковать их названия, чтобы покрыть позором тех, кто ради прибылей ставит на карту здоровье и жизни бестолковых любителей бездумно проводить время в табачном дыму и грохоте автоматов, катающих стальные шарики. Мера возымела действие, однако остающимся ослушникам, видимо, все же официально прикажут закрыться. Закон дает властям такое право, хотя они и стремятся им не пользоваться.

Ну а подавляющее большинство населения само выполняет правила самоизоляции. В последние дни поток пассажиров на главных вокзалах Японии уменьшился на 70–90 процентов. На глазах меняется стиль жизни: в моем токийском квартале в соседних домах, например, раньше окна зажигались очень поздно — люди после работы засиживались в ресторанчиках. Сейчас окна горят с самого начала вечера, поскольку японцы намерены добросовестно соблюдать режим ЧС в своих квартирах.

Премьер отказывается от денег

С мая жителям страны начнут раздавать по 100 тысяч иен (где-то 930 долларов), чтобы хоть как-то компенсировать такие тяготы. Эту сумму будут выдавать всем, включая бездомных, иностранцев с длительными визами и заключенных тюрем — в том числе и приговоренных к смертной казни. Однако для получения пособия нужно написать заявление — власти надеются, что люди с большими доходами не станут это делать.

Кстати, от денег уже отказался премьер Абэ и члены его кабинета, все депутаты парламента от правящей партии.

Премьер Абэ. Фото: Kyodo via Reuters

Глава правительства и его министры, к тому же, урезали свои зарплаты на 20–30% в знак солидарности с жителями страны, стойко переносящими ограничения режима ЧС.

С мая должна заработать и беспрецедентная в истории страны программа поддержания экономики на плаву, включая помощь мелкому и среднему бизнесу, который несет сейчас огромные потери. Ее размеры превышают 1,2 триллиона долларов — это более 20 процентов ВВП. Размеры программы могут еще больше увеличить: премьер Абэ постоянно повторяет, что Япония с окончания Второй мировой войны не сталкивалась со столь масштабными экономическими трудностями, связанными с разрушением мировых производственных цепочек и глобальным падением спроса практически на все товары в условиях пандемии.

Василий Головнин

завбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»