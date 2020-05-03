Указан срок устранения брака на ракете «Протон»

03.05.2020, 5:08, Новости дня

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, когда устранят брак на ракете-носителе «Протон-М».

Речь идет о ракете для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Брак был допущен в 2015–2016 годах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «график ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает» возвращение «Протона» «на космодром в начале лета», что позволит запустить спутники 30 июля.

При этом будет использована ракета, на которой собирались запустить модуль «Наука» к МКС.

В апреле сообщалось, что запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе.

Напомним, на завод для устранения брака решено было вернуть три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».