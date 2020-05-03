Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур вместе станцевали на карантине

03.05.2020, 4:53, Разное

Брюс Уиллис и Деми Мур во время карантина устроили онлайн-танцы. Бывшие супруги находятся на самоизоляции в одном доме.

Брюс Уиллис и Деми Мур приняли решение карантин пересидеть вместе с детьми. Их дочь Румер Уиллис в своем последнем посте показала ролик, где знаменитости танцуют, а также призвала подписчиков посмотреть, где они все находятся. Актеры облачились в комбинезоны черных цветов и повторяли движения друг за другом. Потом к ним присоединилась и дочь Таллула.

Многие фанаты очень обрадовались такому воссоединению Брюса Уиллиса и Деми Мур. В комментариях они признались, что происходит – совершенно не понимают, но все счастливы видеть знаменитостей вместе. Также подписчики попросили звездную пару станцевать еще.

Напомним, супруги разошлись 20 лет назад, в браке они прожили 13 лет. У Деми Мур и Брюса Уиллиса три дочери: Румер, Скаут, Таллула. Сейчас знаменитый актер женат на Эмме Хэминг, и у них растет две наследницы.