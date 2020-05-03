 

Спасатели назвали предварительную версию падения самолета в Днепропетровской области

03.05.2020, 4:22, Новости дня

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) назвала предварительную причину падения легкомоторного самолета в Днепропетровской области, жертвами которого стали два человека. Об этом 2 мая сообщает “5 канал”.

“Предварительно известно, что пилот не справился с управлением и во время захода на посадку, на втором круге упал за пределами взлетно-посадочной полосы”, – объяснила телеканалу спикер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

“5 канал” отмечает, что взлет самолета попал на любительское видео.

Одномоторный самолет Grumman разбился возле поселка Слобожанское Днепропетровской области 1 мая. Погибли два человека. Самолет после падения сгорел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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