 

В апреле на портале “Дія” украинцы произвели почти 15 тыс. действий с ФЛП – Минцифры

03.05.2020, 4:22, Новости дня

В апреле порталом государственных услуг “Дія” для действий с физическими лицами – предпринимателями (ФЛП) украинцы пользовались почти 15 тыс. раз. Об этом 2 мая проинформировало в Facebook Министерство цифровой трансформации Украины.

“Прошел месяц от запуска услуг для ФЛП на портале “Дія”. В связи с карантином спрос на онлайн-сервисы значительно вырос. Делимся результатами за апрель: открыто 4007 ФЛП, изменены данные о 5078 ФЛП, закрыто 5726 ФЛП”, – сказано в сообщении.

В министерстве выразили уверенность, что “привычка пользоваться электронными услугами” останется у украинцев и после карантина.

Минув місяць від запуску послуг для ФОП на порталі Дія 🎉У зв’язку з карантином попит на онлайн-сервіси значно зріс….

Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Laupäev, 2. mai 2020

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Впоследствии в приложении появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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