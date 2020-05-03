 

Исландский стронгмен установил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг. Видео

03.05.2020, 4:22, Новости дня

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Видео: Rogue Fitness / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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