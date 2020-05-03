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03.05.2020, 4:18, Разное

8 мифов о

коронавирусе

Все о коронавирусе: его «родословая», история эпидемии, симптомы и меры профилактики заболевания.

Как узнать и

предупредить коронавирусную инфекцию

Сегодня

02.02 16:00

Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать российских граждан из Китая

Самолеты ВКС РФ с сегодняшнего дня начнут эвакуировать россиян из Китая, где продолжает усиливаться эпидемия

новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков, передает ТАСС.

«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских

граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые

начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал он.

С 1 февраля временно приостановлено авиасообщение между Россией и Китаем. Исключение составляют регулярные рейсы

«Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и китайских авиакомпаний в Шереметьево.

01.02 14:00

Тюменские инфекционисты дали брифинг

Сотрудники тюменской областной инфекционной больницы дали брифинг, информирует «Российская газета». Они

рассказали, что китайская студентка, у которой обнаружена коронавирусная инфекция, чувствует себя хорошо. Во

время последнего медицинского осмотра ее температура была 37,1 градусов, ей оказывается помощь.

Четыре человека, с которыми контактировала заболевшая, также госпитализированы. У них нет клинических проявлений

болезни. Анализы на вирус отрицательные, но они остаются под наблюдением врачей, поскольку инкубационный период

болезни до 14 дней.

«Беспокоиться не стоит, мы принимаем все противоэпидемические меры, местных случаев заболевания нет,

только завозные», – сказала журналистам Ксения Степанова, главный внештатный специалист по инфекционным

болезням департамента здравоохранения Тюменской области.

31.01 23:40

РФ проводит эвакуацию своих граждан из Китая

В Приморском крае для эвакуации граждан РФ из Китая открыты три автомобильных пропускных пункта

(Пограничный, Краскино и Полтавка), пишет Lenta.Ru. 1 февраля, планируется пропустить

более 100 россиян. При пересечении госграницы туристы проходят медосмотр и термометрию.

Как узнать и предупредить коронавирусную инфекцию

Все о коронавирусе: его «родословая», история эпидемии, симптомы и меры профилактики

заболевания.

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31.01 23:40

В РФ состояние пациентов под контролем, их близкие здоровы

В Забайкальском крае гражданин Китая, которому был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, идет на поправку.

Об этом сообщила руководитель

регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Она добавила, что два человека, который были в контакте

с больным сейчас изолированы и и находятся под наблюдением медицинского персонала.

В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали, что гражданка Китая, зараженная новым коронавирусом 2019-nCoV,

находится в удовлетворительном состоянии и жалоб у нее нет, также «все контактные лица находятся под

медицинским наблюдением». Об этом сообщает

RT.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у людей, которые находились в

близком контакте с больными коронавирусной инфекцией в Тюменской области и Забайкальском крае, вирус не выявлен.

01.02 23:40

США и Австралия ввели временный запрет на въезд в страну из Китая для всех,

кроме своих граждан. В Италии и США введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусной инфекцией.

Великобритания отзывает часть сотрудников из посольства и консульств в Китае в связи с

эпидемией коронавирусной инфекции. В стране останется ограниченное количество дипломатов, которое критически

необходимо для продолжения работы.

Согласно информации Официального портала

Забайкальского края, на российско-китайской границе продолжаются санитарно-карантинные мероприятия. Продолжается

наблюдение за теми, кто находился за пределами России, имеет какие-то клинические проявления или длительное

время передвигался по территории КНР. Все эти люди на сегодня здоровы.

Компания Apple Inc объявила о решении закрыть все свои официальные магазины в Китае до 9 февраля в связи с

усилением эпидемии новой коронавирусной инфекции, передает Reuters.

8 мифов о коронавирусе

Быстрое распространение коронавируса и недостаток данных о нем на ранних стадиях эпидемии создали удобную

почву для конспирологических теорий и спекуляций. Разбираемся, какие мифы получили наибольшее

распространение.

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02.02 10:00

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции в Китае выросло до 259 человек, сообщает CNN. Количество инфицированных в стране достигло 11791. Число заболевших за

сутки увеличилось на 2102 случая.

Количество случаев болезни во всем мире увеличилось до 11940, из них 149 – вне Китая.

«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских

граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые

начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал он.

С 1 февраля временно приостановлено авиасообщение между Россией и Китаем. Исключение составляют регулярные рейсы

«Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и китайских авиакомпаний в Шереметьево.

01.02 09:00

Что делать, если вам кажется, что у вас коронавирус

Роспотребнадзор предоставил изданию The Bell инструкцию, что необходимо делать, если вам кажется,

что вы заразились коронавирусом.

Врача следует вызывать при появлении простудных симптомов (сухого кашля, повышения температуры и других) тем,

кто посещал Китай или контактировал с людьми, прибывшими из этой страны. Врачу необходимо сообщить как о

поездке, так и о контактах.

кто посещал Китай или контактировал с людьми, прибывшими из этой страны. Врачу необходимо сообщить как о поездке, так и о контактах. Больной должен быть максимально изолирован. По возможности, ему нужно выделить отдельную комнату, необходимо

соблюдать дистанцию с ним не менее метра. Его контакты с близкими должны быть ограничены, особенно с пожилыми

людьми, детьми и страдающими хроническими заболеваниями.

соблюдать дистанцию с ним не менее метра. Его контакты с близкими должны быть ограничены, особенно с пожилыми людьми, детьми и страдающими хроническими заболеваниями. Помещение, в котором находится больной, нужно регулярно проветривать. Поверхности следует регулярно

дезинфицировать бытовыми средствами, руки часто мыть с мылом. При уходе за больным нужно закрывать нос и рот

медицинской маской или подручными защитными средствами. Уход за больным должен осуществлять только один

человек.

дезинфицировать бытовыми средствами, руки часто мыть с мылом. При уходе за больным нужно закрывать нос и рот медицинской маской или подручными защитными средствами. Уход за больным должен осуществлять только один человек. В случае подтверждения предварительного диагноза, врач отправит пациента в инфекционную больницу.

В стационаре будет проведена дополнительная диагностика, анализы на коронавирус будут проведены в ближайшем

центре Роспотребнадзора.

центре Роспотребнадзора. Если анализ окажется отрицательным, пациент будет отправлен домой.

01.02 09:00

Минздрав РФ опубликовал памятку о коронавирусе

Министерство здравоохранения РФ опубликовало «Памятку для информирования граждан о

коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции». Оно рекомендует размещать ее в медучреждениях и

в социальных сетях.

31 января

02.02 10:00

ВОЗ по итогам экстренного совещания 30 января 2020 года объявила вспышку

коронавирусной инфекции nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей

международное значение.

31 января количество заболевших во всем мире увеличилось до примерно 9800 человек. Подавляющее большинство из

них проживает в Китае.

В Германии, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Японии, Франции и США зарегистрированы случаи болезни у людей, которые

не посещали Китай.

31 января были зарегистрированы 2 первых

случая заболевания в России. Заболели два гражданина Китая, в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние

стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риска

распространения вирусной инфекции в РФ нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Информация об обнаружении коронавируса в Москве была опровергнута Роспотребнадзором. Пассажирское

железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили до 1 марта. Для профилактики коронавируса введен

режим чрезвычайного положения в поселке Забайкальск на границе с КНР. В Забайкальском районе действует режим

повышенной готовности, сообщает RT.

02.02 10:00

Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ухане может оказаться в несколько раз выше

официальных цифр.

«Согласно нашим оценкам, 25 января 2020 года в городе Ухань были инфицированы 75815 человек», – рассказал соавтор нового исследования, которые было опубликовано в журнале Lancet.

Такие данные были получены при помощи математических моделей. Ученые объясняют, что разница между их информацией

и официальными данными может быть обусловлена тем, что от инфицирования до появления симптомов должно пройти

некоторое время. Кроме того, в выявлении случаев болезни могут быть погрешности.