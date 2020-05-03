Татьяна Васильева рассказала о больницах, заполненных больными коронавирусом

03.05.2020, 4:15, Новости дня

Актриса Татьяна Васильева, которая ранее сообщила, что у нее обнаружили коронавирус, рассказала о переполненных больницах и врачах, работающих без остановки.

Актриса обратилась за медицинской помощью 1 мая, сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Как Васильева написала в Instagram, весь масштаб пандемии она поняла в больнице, где она делала компьютерную томографию: "Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий".

Татьяна Васильева призвала всех беречь себя и оставаться дома. Сама она тоже будет лечиться на дому, поскольку, по ее словам, поражения легких не сильные, передает РИА Новости.