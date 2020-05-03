 

Лабораторию в Китае сочли источником коронавируса 75% разведслужб США

03.05.2020, 3:53, Новости дня

Большинство разведывательных служб США считают, что источником распространения коронавируса стала лаборатория в Ухане, сообщают СМИ.

Источник Fox News в спецслужбах США заявил, что так думают «70–75% из 17 разведывательных ведомств США». Остальные указывают на отсутствие неопровержимых доказательств.

Большая часть разведки США считает, что причиной утечки вируса стала ошибка сотрудников лаборатории, но доказательств спецслужбы США не предоставили, передает ТАСС.

Напомним, СМИ утверждают, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.



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