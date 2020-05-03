Мнение: О причинах дефицита медицинских масок

03.05.2020, 3:37, Разное

Помнится, коллега bor_odin удивлялся: как же так – во время войны СССР сумел за два месяца переместить гигантские заводы за Урал и организовать выпуск самолётов и танков, а мы тут за тот же срок развернуть производство масок не можем! И закупаем их в Китае втридорога. Хотя изделие – танку не чета.

Конечно, историки легко поправят блогера по срокам. Но факт остаётся фактом: на каждой почти аптеке висит объявление, что масок нет. А где есть, то по цене раз в 5-6 выше,чем ещё в январе, – и недолго. С чего бы так?

Любой экономист сошлётся на пиковый спрос и медленную реакцию промышленности, на вставший Китай и осложнившуюся логистику. И… будет не вполне прав. То есть, это естественная причина, но не единственная.

Одна моя знакомая, у которой мелкий швейный бизнес, поделилась прекрасным.

Когда пошли только первые разговоры о карантинах, а слово самоизоляция ещё не вошло в бюрократическую моду, она уже смекнула, куда ветер дует. Всё-таки чуйка у тех, кто реальным делом занимается, а не господряды осваивает – ого-го.

Нет, она не распустила персонал по домам и не закрыла цех, а решила вписаться в тренд. Наладить производство медицинских масок. Тем более, что там действительно нет ничего хитрого – минимум сырья и комплектующих, максимум несколько прямых швов.

Более того, будучи дамой энергичной, она подняла контакты, нашла поставщиков всего – от завязок до нетканых материалов, включая и дефицитный мельтблаун, в нужных количествах, обучила швей и… дело предсказуемо встало. Потому что – сертификация.

То есть, нужно пройти Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Росаккредитацию, провести обязательные испытания своей продукции, представить официально полтонны бумаг и, неофициально, тонны денег. Потому что это лишь на бумаге всё гладко – представь документы организации, оформи техпаспорт на изделие, приложи протоколы токсикологических и технических испытаний, заключения экспертов и т.д., и т.п., – а на выходе через месяц сертификат безопасности и декларация соответствия. На деле же почти каждый шаг, кроме, быть нотариально заверенной копии устава и выписки из ЕГРЮЛ, это некий квест с огромным числом подводных камней. И с кучей посредников, предлагающих пройти его без проблем, но за круглую сумму.

То есть, нужно обладать лоббистскими возможностями «Ростеха», чтобы в течение недель провести свою дочку через эти все бюрократические тернии. Ну или быть каким-нибудь ООО «Ромашка», близким к губернатору, мэру, чиновнику. Тогда все документы выйдут ровно в срок или даже быстрее. А независимых производителей с улицы серьёзные дяди из всяких …надзоров будут с видимым удовольствием гонять по процедуре снова и снова.

В общем, немного помыкавшись и обозвав себя наивной дурочкой, знакомая решила, что лучше бы сразу занялась декоративными масочками для девочек. Тут ни сертификаций, ни деклараций не надо, а что защита у этих изделий на уровне носового платка – так то ж проблема потребителей.

И вот, по теме, кстати, – новомодный масочный режим, о котором стали объявлять губернаторы в последние дни. Он предсказуемо повышает спрос на медицинские маски в разы, на миллионы единиц в день. И ясно уже, куда улетят #цены. Меж тем, себестоимость одноразовых масок в производстве, даже с учётом выросших аппетитов поставщиков – от силы несколько рублей (до эпидемии был вообще 1 руб./шт). Вот он – очередной рукотворный Клондайк…

А кто на нём озолотится, смекаете? Да-да, я – Кэп, но всё же?