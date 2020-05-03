 

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 245 тыс. человек

03.05.2020, 3:30, Новости дня

Жертвами коронавируса в мире стали более 244 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Как сообщается на сайте worldometers.info зафиксировано свыше 3 млн 480 тыс. случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 244 тыс. 641 человек.

Напомним, больше всего жертв в США (свыше 67 тыс. человек), следом идут Италия и Великобритания (по 28 тыс. жертв).



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