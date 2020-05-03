Мнение: Ритуал

03.05.2020, 3:10, Разное

2 мая и массовое убийство людей в Одессе, причем убийство с элементами ритуала, стало, конечно, точкой, за которой отношение к современному бандеровскому нацизму стало водоразделом, по которому определяется человек или нелюдь. Нацизм, как писали Бержье и Понель в книге "Утро магов" – это магия плюс танковые дивизии. Украинский нацизм, как вторичный по отношению к германскому, является, скорее, плохим косплеем на него, карго-культом и полным непониманием сути того интегрального смысла, который транслировал "оригинальный" нацизм. Соответственно, украинский нацизм – это в первую очередь ритуалы, заменяющие внутреннюю суть внешними атрибутами. (Кстати, коллеги и духовные братья бандеровцев – российские власовцы из Кремля – тоже чистой воды такие недо-нацисты. Если у украинского нацизма упор сделан на ритуальную магию, пусть и крайне убогую, то у российского нацизма – на "танковые дивизии". Лиговская шпана уважает силу, но это тот случай, когда ума не надо). Певец русского фашизма Соловьев уже сделал заход под оправдание итальянского фашизма, теперь на очереди – нацизм германский. Он ждет своего адвоката в Москве.

До 2 мая отношение к событиям на Украине могло иметь (да и имело, конечно) сугубо политическую подоплеку. Каждый народ (или его часть) обладает естественным правом свержения власти, которая не отвечает его интересам. Имел ли такое право Майдан в отношении Януковича? Безусловно, имел. Другой вопрос, что сугубо мелкобуржуазный протест был весьма классически перехвачен крупной буржуазией, которая ввела в "уравнение" радикальных националистов. Они-то и снесли Януковича под рукоплескание киевских креаклов, умудрившихся не понять, что одного вора и бандита с их полного согласия заменили на другого (или других). Но в конце концов, всему нужно учиться.

Проблема в том, что теперь властью стал Майдан. И у другой части украинского народа возникло точно такое же естественное право сопротивляться уже этой власти, не принимать ее и бороться с ней. Проще говоря – либо ты поддерживаешь Майдан, и тогда ты должен признавать право русского населения Украины не согласиться с его итогами, либо ты признаешь Русскую весну, но тогда ты обязан принять и итоги Майдана. Конфликт хуторского украинского национализма и городской русской культуры – системообразующий для Украины, его можно преодолеть, но только на пути развития. На деградационном тренде выжить может что-то одно.

Именно потому, что Украина, как и все постсоветское пространство, стремительно деградирует, причем все более ускоряясь, разрешение противоречий через создание согласительных механизмов невозможно – это слишком сложно для дичающей коллективной психики. Поэтому гражданский конфликт неизбежно перетекает в гражданскую войну. Украина подошла к этому этапу быстрее России, но она не уникальна. Нам это тоже предстоит.

Естественно, что в современной украинской мифологии понятие "гражданской войны" табуировано. Абсолютно все объясняется российской агрессией, однако если вы не в состоянии (или сознательно уходите от этого) не можете описать и отрефлексировать базовое противоречие своего общества, вы будете его постоянно возобновлять, просто на новом уровне. Базовое противоречие Украины – невозможность построения унитарного государства на поликультурной территории. Для России это же противоречие имеет несколько иной вид, но тоже связано с невозможностью создания устойчивой "вертикали" управления в стране, в которой региональные различия носят в некоторых случаях даже цивилизационный характер, не говоря уже о культуре, технологиях, климате, индустриальной и производственной базе.

2 мая – это решение базовой украинской проблемы чистой силой. На истребление. И естественно, что в понятийных рамках бандеровского карго-нацизма оно было проведено сугубо в ритуальном стиле – через сожжение. Огонь для таких косплейных идеологий очень часто востребован, заменяя внешней атрибутикой сущностную подоплеку магической ритуалистики, характерной для "оригинальной" идеологии, которую косплееры так и не сумели понять.

2 мая произошло окончательное расчеловечивание украинского нацизма, а потому с точки зрения элементарных понятий о гуманизме любой, кто оправдывает или соглашается с ритуалом, который провели бандеровцы в Доме профсоюзов, теряет право считать себя человеком. Превращаясь во что угодно, но отказывая себе в таком праве. Причем сознательно и самостоятельно.