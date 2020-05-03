Киев заявил о незаинтересованности Москвы в правде о трагедии 2 мая в Одессе

03.05.2020, 3:08, Новости дня

МИД Украины утверждает, что РФ якобы не желает установить объективную картину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

По версии Киева, РФ – «единственная сторона», которая в этом «явно не заинтересована», передает РИА «Новости».

Украина пожаловалась на то, что РФ не только «прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи», но и «предоставила ему гражданство». В связи с этим Киеву было отказано в экстрадиции Фучеджи.

Также Украина подчеркнула, что в ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами российская сторона требовала выдать как минимум девять человек, которые якобы «принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.