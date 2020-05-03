МИД Украины о событиях в Одессе 2 мая: Российская пропаганда использует трагедию для разжигания вражды и ненависти

03.05.2020, 3:05, Новости дня

Россия продолжает использовать в пропагандистских целях трагедию, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом 2 мая 2020 года заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

“В печальный день шестой годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти. События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта “Новороссия”, направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины”, – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в Одессе пророссийские силы действовали аналогично ситуации на Донбассе – провозглашение фейковой “народной республики”, массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур.

“2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины”, – объяснили украинские дипломаты.

Они рассказали, что правоохранительные органы Украины направили в суды 37 обвинительных актов в делах, которые касаются событий в Одессе.

“Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции”, – сказано в заявлении МИД Украины.

В нем отмечается, что в рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами в 2019 году Россия “настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами”.

“Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств”, – заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.