В Таджикистане сообщили о первых умерших от коронавируса

03.05.2020, 3:05, Новости дня

2 мая власти Таджикистана сообщили о первых двух случаях смерти от коронавирусной инфекции. Об этом информирует “Радио Озоди”.

Информацию об этом озвучили вечером на государственном телевидении. Подробностей об умерших не предоставили.

По официальным данным, число инфицированных COVID-19 достигло в стране 76 человек.

1 мая Национальный банк Таджикистана отметил, что в стране за четыре месяца умерли 95 человек, больных пневмонией, что на 42 смерти больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Первые случаи заражения коронавирусом в Таджикистане подтвердили 30 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тыс. скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.