Россия и США продолжают изучение оспы

03.05.2020, 2:55, Новости дня

От ВОЗ могли бы исходить приемлемый для всех ответ на вопрос о происхождении вируса и общая для всех политика по борьбе с ним, как это было 40 лет назад, когда 8 мая 1980 года было объявлено, что в мире побеждена оспа.

Где у вас на теле прививка от оспы? Абсолютное большинство из тех, кто жил в Советском Союзе или странах соцлагеря, обнаружили ее на левом плече — в полном соответствии с тогдашним левым коммунистическим идеологическим курсом. Ибо, например, опрошенные нами друзья в Испании и Аргентине, где правили антикоммунистические режимы всяких генералов, сообщили нам, что у них прививки справа. Исходя из какой идеологии нашим друзьям-финнам и бельгийцам прививки ставили на "пятой точке", мы не знаем.

Например, ни в какой не в коммунистической Англии прививки тоже ставили все-таки на "нашем" левом плече. Интересный же вопрос в том, какие это были прививки.

Недавно во Вьетнаме отмечали 45-летие освобождения Сайгона (нынешнего Хо Ши Мина). И опрошенные нами вьетнамцы вспомнили, что Север мог победить Юг быстрее, но проблема состояла в том, что южане и их американские покровители выявляли лазутчиков-северян как раз по противооспенной прививке старосоветского образца, когда после нее образовывался шрамик-рубчик. Проблемой это было и для советских разведчиков-нелегалов. Им можно было на западный манер перелечить зубы, но вот с оспой… В итоге на пляжи советским разведчицам-женщинам, как мы точно знаем от одной из них, рекомендовалось в холодную войну выходить в купальниках с "крылышками" на плечах. А мужчинам… Наверное, в том числе советскими разведчиками были те, кто предпочитал целиковые гидрокостюмы, под которыми прививку было не разглядеть.

Действительно, на Западе и при позднем Советском Союзе прививки стали две аккуратные белые точечки. Но это уже детали. Главное же состояло в том, что прививки были уже во всем мире.

"В город пришла беда" — так назывался зря забытый сейчас художественный фильм, где с фотографической точностью по горячим следам была воссоздана победа над последней в СССР вспышкой оспы на рубеже 1959-го и 1960 годов, после чего Москва и Вашингтон вместе победили эту болезнь и во всем мире. Наш специальный репортаж основан и на кадрах из этого фильма и на съемках нашего собственного корреспондента в Индии Дмитрия Мельникова. Почему в Индии?

Советские кинематографисты жалели своих зрителей. На самом деле оспа может выглядеть по-разному. Многие, кто выжил, слепли. Вирус этот настолько опасен, что сегодня его штаммы официально хранится всего в двух лабораториях в мире: в Атланте и Новосибирске. Заглянем в "Вектор".

"В ХХ веке, когда уже шла активная борьба с оспой, известно, что порядка 300-400 миллионов человек погибли от натуральной оспы, то есть это гораздо больше, чем за все войны", — отметил Сергей Щелкунов, профессор, главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

В Великую Отечественную войну эти известные многим плакаты написал тот, кто в декабре 1959-го невольно стал "нулевым пациентом" в последней битве с оспой в СССР. Звали художника-лауреата Алексей Кокорекин. Привез он оспу из Индии.

В этой стране Алексей Кокорекин был в творческой поездке в составе делегации советских деятелей искусства. Одно из сильнейших впечатлений — посещение Варанаси на берегу Ганга, священного индуистского города, где уже тысячи лет горят погребальные костры.

По воспоминаниям экскурсовода, в какой-то момент Кокорекин отстал от группы, чтобы посмотреть на кремацию брахмана — индуистского священнослужителя. От чего именно скончался тот брахман, стало ясно лишь потом. А во время самой кремации художник из СССР с любопытством трогает и изучает личные вещи оставшиеся от покойного. По некоторым данным, он даже покупает у родственников его ковер, с которым возвращается в Москву.

И скоро в Москве начнется грандиозная операция милиции и КГБ по выявлению тех, кто мог общаться с художником между его прилетом из Индии и скоропостижной загадочной смертью. Похоже, не преувеличение в фильме — сцена с цирковыми медведями, чью дрессировщицу забрали прямо с представления.

Подумать только, прямо в цирке забрали эту дрессировщицу. Забрали потому, что она ходила к врачу в поликлинику, который осматривал художника первым и поставил ему диагноз "грипп", а потом сам слег с оспой, но и в больнице долго не могли разбираться в чем же дело. А вот круг пациентов с теми же симптомами, что у художника, все ширился и ширился.

Заразился подросток из бокса над палатой художника. Вирус проник через вентиляцию. Вообще в другой корпус вирус попал с халата доктора. От телефонной трубки, по которому говорил врач, заразилась женщина-регистратор.

"Одним из заболевших был истопник, который просто прошел по коридору этого отделения. Он ни с кем не общался", — рассказал Виктор Зуев, профессор, руководитель отдела медицинской микробиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.

Виктор Зуев тогда — младший научный сотрудник НИИ вакцин и сывороток. А жуткие слова первым произнес академик Михайлов: "Пурпурная оспа". Пурпурная? Зловещие оттенки этой болезни описывают по-разному.

"Что такое черная оспа? Это когда в пустулах, то есть в пузырьках вместо гноя накапливается кровь", — пояснил Зуев.

Характерно, что в фильме тех лет показан не только центр Москвы, но и такая тогда окраина, как Ленинский проспект. Знающие люди намек про Ленинский проспект поняли.

Ленинский проспект, дом 61/1. По этому адресу располагалась знаменитая московская комиссионка, куда и были сданы вещи, привезенные художником из Индии. Отследив и эту цепочку, в карантин забирали без разговоров. Судя по всему, не выдумка даже сцена, когда забрали целую свадьбу.

При этом поначалу никому ничего не объясняли. И многим сегодняшним москвичам, от которых ничего не скрывают, а просят по-хорошему посидеть дома, есть, с чем сравнить.

Кстати, еще о прошлом и об известных жертвах. Император Петр II, внук Петра Великого, но оттого и царь мимолетный, умер от оспы. Именно она также погубила французского короля Людовика XV. А английскую королеву Елизавету I оттого и изображали очень сильно "замакияженной", что, переболев оспой, она была обезображена. Как говорят, и Сталин не любил слишком крупные свои фото, на которых были видны оспины. Так откуда пошла оспа?

Считается, что в западный мир оспа пришла из древнего Китая или древней Индии. По крайней мере, здесь оспе поклоняются как божеству. На юге ее называют Мариатале и верят, что жемчужины ее ожерелья, брошенные на землю, превращаются в оспенные пузыри.

На севере Индии с древнейших времен оспе молятся как Шитла Мате, что в переводе означает "прохладная", поскольку в индийском пантеоне именно она отвечает за лихорадку и высокую температуру. Она может как наводить на народы оспу, так и излечивать ее. Чтобы задобрить богиню, ей нужно приносить жертвы — в основном воду. Как в все в Варанаси, храм богини находится на берегу Ганга.

Окончательно расшифровать геном оспы удалось только недавно. В России. "Вирус – уникальный. Его геном содержит порядка 200 генов. Это для вируса очень много", — отметил Сергей Щелкунов. И, естественно, такой коварный вирус миллионами "косил" простых людей.

Мальчик с картины Перова "Тройка". Вскоре после написания картины он умер от оспы. Моряками Колумба зараза была занесена в Новый Свет, где у индейцев в отношении европейских болезней была так называемая "иммунная девственность". Как можно понять, именно оспа стала тем фактором, который лишил способности к сопротивлению ацтеков и майя.

Но вернемся к последней вспышке оспы в Москве. Штаб тогда был развернут на базе Боткинской больницы, переведенной на казарменное положение. "Что это значит? Это значит, что ни войти туда, ни выйти оттуда было никому нельзя", — сказал Виктор Зуев.

Людей снимали с поездов. Развернули и авиарейс "Москва – Париж", на котором летел один из тех, кто до этого был на рейсе с Кокорекиным в Москву из Дели. В фильме искомый пассажир — американский журналист.

Что же тогда приключился за цирк, что болезнь с многовековой историей никак не могли распознать? Итак, еще немного истории. Еще в древности был разработан рискованный способ: знахари обходили дома больных, собирали корочки с оспенных ран и гной из пустул, толкли это в ступе. А дальше…

В РФ первой такую процедуру прошла Екатерина II. Метод был несовершенен, смертность от такого был очень высокой, но Екатерина рискнула и собой, и наследником и обезопасилась. За ними подтянулось дворянство. Вот и один из единичных случаев, когда уже в расколотой предреволюционной российской элите наблюдалось единство, это когда в 1916 году приняла план именно о прививании оспы.

Кстати, "вакцинацией" прививки называются от латинского слова "вака" – "корова". В XIX веке английский ученый Эдвард Дженнер обратил внимание на последствия коровьей оспы у доярок. Они подхватывали болезнь, но переносили ее в ослабленной форме. На этом и основан принцип вакцинации, план которой у царской РФ подхватили Минздрав РСФСР, Семашко.

Уже к 1936 году считалось, что в Советском Союзе путем принудительного прививания оспа была побеждена. За год до всего этого привит был и Кокорекин. Но то ли вакцина была некачественной, то ли еще что… Иными словами, новый 1960 год обещал быть кошмарным. Но не стал. Как же удалось предотвратить эпидемию тогда и ограничить число погибших всего тремя пациентами, когда медицинское оборудование было далеко от современного?

Во-первых, жесткое соблюдение карантина, пусть и не все были в восторге. И все-таки люди на карантине хоть и лезли на стенку, но в основном шли на максимальное сотрудничество с медиками. Конечно, не все хотели рассказывать о всех своих связях, но все-таки рассказывали.

Во-вторых, началось поголовное прививание по-настоящему проверенными вакцинами всех москвичей. Справились за считаные дни. А поняв, что к чему, поставили перед собой амбициозную цель: избавить от оспы все человечество.

Для окончательной победы над оспой понадобилось несколько лет настоящего подвига. Неся вакцину, врачи входили в трущобы, продирались по джунглям, изнывали от жары и страдали от ядовитых насекомых. Главные поля сражений — Африка и Индостан. Весь оспенный мир был поделен на сферы влияния — советскую и западную. И, несмотря на то что это был самый разгар холодной войны, мировые сверхдержавы сообща сумели привить от оспы весь земной шар.

В итоге последний случай оспы во всем мире был зафиксирован в 1977-м в Сомали, а в 1980 году ВОЗ официально объявила: оспа побеждена. И, например, у актрисы, сыгравшей императрицу Екатерину, Марины Александровой прививки уже нет. И вот еще почему.

Классическая вакцина против оспы имеет целый ряд побочных реакций и обуславливает в том числе энцефалиты, и в ряде случаев оспопрививание завершается и летальным исходами. И именно поэтому в 1980 году, после того как была декларирована ликвидация оспы, было тут же рекомендовано прекратить вакцинацию массово против натуральной оспы.

Но сегодня побеждена оспа человека, но не так называемая оспа обезьян, которая на самом деле идет от грызунов. Как бы то ни было, угроза исходит от Африки, где дикие животные идут в пищу. И болезнь уже вырвалась.

"Первый вынос был в 2004 году в США, когда с животными тропическими, которые используют в качестве домашних животных, был случайно завезен этот вирус. В 2017-2018 годах был вынос оспы обезьян уже в Британию, в Израиль, Сингапур", — рассказал Сергей Щелкунов.

Вот почему в таких центрах, как "Вектор" в Новосибирске, штаммы оспы хранят, а исследования продолжают. При этом без политики, параллельно с американцами. Правда, как это будет теперь, когда США решили выйти из ВОЗ? Но это уже другая история. А та оспа побеждена.

Кстати, на этом фоне тем более понятно, почему на эту ситуацию вокруг США и ВОЗ отреагировал так, как отреагировали в МИД России. Вот отрывок из интервью, которое нашим коллегам из журнала "Международная жизнь" дал первый заместитель министра Сергей Рябков: "Можно спорить о том, по каким шкалам, по каким методикам рассчитываются национальные взносы, какова доля добровольных взносов в этом во всем, но все это для другого времени, когда совсем другое с точки зрения задач, приоритетов и вообще масштабов проблем будет стоять перед человечеством. В данный момент нужно сфокусироваться на консолидации всех усилий и расширении плоскостей сотрудничества, а не подрывать устои системы глобального управления в том виде, как она сложилась в последние десятилетия. А уж действовать, как действует Вашингтон — приостанавливая финансирование — это удар под дых".