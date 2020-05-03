 

“Слуцк” добился выездной победы над минским “Динамо”

03.05.2020, 2:55, Новости дня

В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу минское "Динамо" принимало на своем поле "Слуцк". Команда Леонида Кучука уступила гостям со счетом 1:2, позволив сопернику выйти на первое место в турнире.

У победителей авторами забитых мячей стали Драман Салу и Абдул Сирима. У минчан единственный гол оказался на счету Карло Бручича. Стоит отметить, что на 39-й минуте первого тайма футболист "Динамо" Иван Бахар не сумел реализовать пенальти.

"Слуцк" набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Белоруссии. Минский клуб с девятью баллами идет десятым.



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