Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

03.05.2020, 2:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке.

На своей странице в "Твиттере" хозяин Белого дома сделал репост записи, посвященной церемонии открытия завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.

"Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!" — написал при этом президент США.

В середине апреля Ким-младший впервые не появился на мероприятиях по случаю 108-й годовщины со дня рождения деда Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп даже сказал, что что-то знает, а газеты делились снимками из космоса: около курортного комплекса в Вонсане заметили знаменитый бронепоезд Кима.

Подогревали интерес и кадры из китайских соцсетей, как в граничащих с КНДР провинциях китайская армия якобы стягивает технику — и это, мол, не просто так. И даже данные флайт-радаров о якобы вылетевших в Пхеньян врачах из Китая, что в прямом смысле держат руку на пульсе северокорейского лидера.