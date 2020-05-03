 

Мнение: Коронавирус и сотовая связь

03.05.2020, 2:40, Разное

Жители села Ногир в Северной Осетии, видимо, решили почувствовать себя британцами, и сожгли вышку сотовой связи.

Типа, чем мы хуже британцев? Если среди них нашлись альтернативно одаренные, поверившие байкам, что сети пятого поколения 5G подавляет иммунную систему и распространяет коронавирус, чем мы хуже?

К слову, вышка в селе Ногир не имела никакого отношения к сети 5G… И живет в селе почти 12 тыс человек, которые остались вообще без мобильной связи…

Вот я и думаю, это коронавирус виноват, что люди остались без сотовой связи? Или британцы?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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