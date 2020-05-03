 

В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом

03.05.2020, 2:35, Разное

Еще 34 пациента с коронавирусом скончались сегодня в Москве. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число жертв в столице достигло 729. Всего в РФ зарегистрированы уже 1256 летальных исходов. Новая коронавирусная инфекция больше всего затронула Москву, где сейчас врачи борются за здоровье более 55,5 тысячи человек.

Болеют коронавирусом и сами медики: по словам мэра столицы Сергея Собянина, около 2 тысяч сотрудников московских больниц и поликлиник заразились COVID-19, половина из них пока еще не выздоровела.

Столичный градоначальник также сообщил, что на случай приближения к пиковым значениям в городе создаются временные госпитали в торговых центрах и спортивных сооружениях.

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Источник: Новая газета



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