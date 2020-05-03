В США испугались большой ракеты на МиГ-31 с «хищными микроспутниками»

03.05.2020, 2:30, Новости дня

Россия работает над созданием противоспутникового оружия нового типа, утверждает американский журнал The National Interest.

Оружие «включает в свой состав крошечные, оснащенные оружием спутники, маленький разгонный двигатель и перехватчик МиГ-31, выступающий в качестве первой ступени всей системы», говорится в опубликованной NI статье (перевод предоставлен «ИноСМИ»)

National Interest ссылается на Барта Хендрикса, которого «интернет-издание The Space Review назвало «давним наблюдателем за российской космической программой».

Хендрикс считает, что противоспутниковая система создается «в рамках проекта «Буревестник», причем РФ отказалась от взрывчатки и боевой части ударного действия, выбрав вместо них «хищные микроспутники, которые совершают маневр в направлении своих целей на низкой околоземной орбите и выводят их из строя».

National Interest называет «доказательства Хендрикса весьма убедительными».

В частности, указывается на фото 2018 года. На снимке – «МиГ-31БМ с большой черной ракетой, подвешенной под фюзеляжем». Фото сделано при наблюдении «за деятельностью Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском». Ракета, как говорится в статье, кажется «слишком большой» для класса «воздух-воздух» или «воздух-поверхность», но размер подходит «для противоспутникового оружия».

Хендрикс со ссылкой на открытые источники утверждает, что проект «начался 1 сентября 2011 года».

По мнению издания, «самым убедительным фактом является то, что РФ с 2013 года проводит орбитальные испытания так называемых инспекционных спутников». Как пишет National Interest, они «могут маневрировать рядом с другими космическими аппаратами якобы для того, чтобы проверять их на предмет повреждений». Издание считает, что их «без крупных модификаций можно применять в качестве оружия».

Хендрикс считает, что «анализ общедоступных онлайновых российских источников практически не оставляет сомнений в том, что МиГ-31БМ и ракета являются частью более широкого противоспутникового проекта».

Напомним, космическое командование ВВС США заявило, что РФ якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД эту новость, сообщил, что РФ на самом деле проводила плановые испытания ракеты А-235 «Нудоль», направленные на совершенствование ПРО.