Мнение: Акция казанских крановщиков

03.05.2020, 2:15, Разное

В преддверии 9 мая, крановщики города Казань запустили флешмоб. Машинисты башенных кранов по всему городу закрепляют на стрелах своих аппаратов красное знамя. По словам участников, таким образом они хотят почтить память павших на полях Великой Отечественной войны советских солдат. Сегодня стало известно, что акцию казанских крановщиков также поддержали товарищи из Краснодара, и планируют поддержать крановщики из других городов России.

https://vk.com/wall-184723446_1630 – цинк