 

Мнение: Акция казанских крановщиков

03.05.2020, 2:15, Разное

В преддверии 9 мая, крановщики города Казань запустили флешмоб. Машинисты башенных кранов по всему городу закрепляют на стрелах своих аппаратов красное знамя. По словам участников, таким образом они хотят почтить память павших на полях Великой Отечественной войны советских солдат. Сегодня стало известно, что акцию казанских крановщиков также поддержали товарищи из Краснодара, и планируют поддержать крановщики из других городов России.

https://vk.com/wall-184723446_1630 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Microsoft выпустила обновление для исправления неполадок в Windows Defender

25.04 / Елизавета Боярская и Максим Матвеев о секрете сохранения брака на карантине и семейных буднях

24.04 / Эксперты назвали полезные для употребления во время пандемии витамины

20.04 / Скандалы: «Третье предательство»

23.04 / Врач предупредила жителей РФ о заражении коронавирусом при ошибках промывания носа

04.04 / «Counter-Strike — лучший способ отвлечься от грустных мыслей»: Федор Смолов рассказал о карантине

08.04 / В Москве-реке обнаружили труп мужчины

31.03 / Малышева назвала способ сократить длительность карантина

10.03 / Мнение: Они использовали его под лозунгом «мыжесемья»

07.04 / Мнение: Украина не хочет забирать погибшего травести-блогера Павла Петеля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска