 

Ветеран из Петербурга собрала более 400 тыс. рублей для врачей

03.05.2020, 2:08, Новости дня

Свыше 400 тыс. рублей перевели на счет Всероссийской организации ветеранов войны и труда слушатели 98-летней Зинаиды Корневой, которая собирает средства для врачей, рассказывая истории о войне.

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусом заразились сами, а также для их семей, передает ТАСС.

За несколько дней ей удалось собрать половину от нужной суммы в 900 тыс. рублей, пишет «Фонтанка».

Ее вдохновил британский ветеран Второй мировой Том Мур, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов) на борьбу с коронавирусом. Мур, который отметил 100-летний юбилей, для привлечения средств обязался совершить 100 кругов вокруг своего 25-метрового сада. В итоге он обошел сад 200 раз.

В видеообращении к Муру Корнева сказала: «Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом». Она заявила, что «не обещает обойти 100 раз вокруг своего сада, потому что уже давно не выходит из дома». Вместо этого Корнева решила «до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни».

Рассказы публикуются на канале ветерана в YouTube.

Ее внучка Елена Фомичева рассказала, что Корнева «передвигается на ходунках», поскольку «сломала шейку бедра, ей сделали сложную операцию». Историей Мура Корнева заинтересовалась, поскольку ее дочь и внучка – врачи, из-за этого сама ветеран «очень болезненно переживает за все происходящее».

Напомним, врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, руководитель гематологической службы московской ГКБ № 52 Елена Мисюрина рассказала газете ВЗГЛЯД об экспериментальном методе лечения COVID-19.



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