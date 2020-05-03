Личное: Два яичка Тины

03.05.2020, 2:07, Разное

Вывалив жирную подмышку в узкое не по размеру платье, Тина Канделаки решила показать своим читателям, какая она не только спортивная и худая (на самом деле, толстая), но ещё и сострадательная, добрая и хорошая.

Как всегда, обосралась.



Фото: Соцсети

Тина запилила в Инстаграм фото себя и своей яичницы и заявила, что не ест мясо и молочку.

Пожалуй, процитирую:

С тех пор как я забеременела Меланией, я ем исключительно рыбу и яйца…

Сейчас уже снято много документальных фильмов, вроде «Землян», и написано много книг, вроде «Китайского исследования».

В первых показано, какой геноцид животным устраивает человечество на скотобойнях и птицефермах. Людям — фуа-гра, а тем же гусям — насильственная жировая дистрофия печени и короткая жизнь в клетке 50х50 сантиметров….

Мне очень интересно, почему же вы едите мясо, тем более если смотрели документалки и читали книги.

Какая же Канделаки неумная!

Заявляет, что птицефермах творится настоящий геноцид, но сама при этом жрёт яйца.

Слева в коллаже — два яичка на тарелке Тины, справа — их источник.

Канделаки осуждает вас за то, что вы едите мясо и молочку. Сама при этом, в отличие от большинства из вас, хорошо информирована о том, что творится на птицефермах. Однако спокойно жрёт яйца.

Если ты жрёшь яйца, то, фиг ли, трындишь про геноцид на птицефермах? Совсем мозга нет?

Главная проблема Канделаки — это её непроходимая глупость. Сама же ляпнула о геноциде на птицефермах и сама же запилила фоточку с яичницей.

Лицемером может себе позволить быть только умная сволочь. Дурак же лицемером себе позволить быть не может: обязательно, как и Тина, проколется.

Ты уж либо за права животных борись, либо молча жри свои яйца. Делать и то, и другое одновременно — это быть откровенной дурищей. Ну, или Тиной Канделаки.



Фото: Соцсети

Демонстрируя тушу страдающего ожирением стаффорда, Тина учит фитнесу. Демонстрируя два яйца на тарелке, Тина рассказывает о геноциде на птицефермах.

Какой совет вы бы дали Тине Канделаки? Совсем же тётка на карантине потерялась! Прокол за проколом. Помогите ей по доброте душевной.