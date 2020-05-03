 

France 2 – «апокалиптичная картина» — Красная площадь опустела из-за карантина

03.05.2020, 2:06, Новости дня

Карантин лишил Красную площадь привычных толп туристов и прохожих, передаёт France 2. Гиды и рестораторы сожалеют об остановившейся работе, ГУМ закрылся на неопределённый срок, а празднования по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, на которые приглашались мировые лидеры, перенесены на более позднее время.

Ночью центр Москвы продолжает поддерживать иллюзию. Кремль и храм Василия Блаженного продолжают освещать город, но невозможно не заметить, что прямо за ними Красная площадь безлюдна.

Днём не лучше: 23 тыс. квадратных метров этой огромной площади остаются пустынны, вот уже больше месяца покинутые миллионами туристов, которые в обычное время приходят сюда ежедневно. Это глубоко огорчает гида, который больше не сопровождает никакие группы.

ПЁТР ПАШКОВ, гид: Это меня шокирует, потому что нам не очень нравится толпа, но «толпа» и «Красная площадь»  это вещи, если можно так сказать, которые мы не можем разделить. А теперь мы видим эту картину, совершенно странную, совершенно необычную, немного даже апокалиптичную, если можно так сказать.

ГУМ — это большой московский магазин. Он выходит прямо на Красную площадь, куда одним из немногих рискнул выйти Давиде Корсо.  

ДАВИДЕ КОРСО, шеф-повар: Сюда устанавливаем нашу красивую террасу. Здесь множество столов, разных столов: железных, деревянных. Это очень красиво.

В его ресторане больше не принимают клиентов, но шеф продолжает готовить блюда на заказ. Это не приносит особого дохода, но, по крайней мере, не даёт о нём забыть.

ДАВИД КОРСО: Мы готовим, как до карантина, без проблем, просто я лично как шеф-повар, мне не хватает общения. Ну, как… скучновато.

Внутри пустые ряды, что необычно для этого заведения, построенного в конце XIX века. Обычно оно закрывается только один день в году — 1 января.

Однако Красная площадь — это прежде всего место действия всех памятных церемоний, центр власти, окружённый Кремлём, и президентский дворец. Поэтому площадь надёжно охраняется органами безопасности. Однако сегодня они сделают исключение и позволят провести митинг в честь 150-летия со дня рождения Ленина.

ВАЛЕРИЙ РАШКИН, депутат, первый секретарь московского городского комитета КПРФ: Всю жизнь, сколько себя помню, мои деды и мои внуки и правнуки будут ходить и возлагать цветы к могиле Ленина.

Останки героя Октябрьской революции всё ещё хранятся в этом мавзолее. 

Напротив, большая церемония, запланированная на 9 мая и приуроченная к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, была перенесена. Для Владимира Путина, который делает из истории символ своей власти, это тяжёлый удар: он пригласил на церемонию глав государств со всего мира.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года.ч



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