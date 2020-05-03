 

Das Erste – страны ЕС собирают «союз лучших умов всего мира» для выработки вакцины от коронавируса

03.05.2020, 2:06, Новости дня

Целый ряд европейских стран поддержал призыв ЕС о выделении €7,5 миллиардов на изучение и сдерживание коронавируса, пишет Das Erste. Лидеры примкнувших к инициативе стран подчеркнули, что победить пандемию можно только сообща, и что для выработки вакцины потребуется объединение «лучших умов со всего мира».


Reuters

Сразу несколько европейских стран поддержали призыв ЕС о выделении €7,5 миллиардов на изучение и сдерживание коронавируса, пишет Das Erste. Еврокомиссия планирует собрать эту сумму на благотворительной онлайн-конференции 4 мая. В поддержку идеи высказались Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте, а также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В совместном заявлении глав государств отмечается, что разработанная инициатива «положит начало беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учёными и государственными структурами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями сферы здравоохранения».

Как пишет Das Erste, в центре всех исследований будет стоять разработка доступной для всех вакцины от коронавируса. Отмечается, что собранные деньги, в первую очередь, будут распределены между признанными глобальными здравоохранительными организациями.

По словам Ангелы Меркель и других поддержавших инициативу лидеров, разработка всеобще доступной вакцины станет «уникальным глобальным общественным благом 21 века». Политики подчеркнули, что в борьбе с коронавирусом, всё человечество находится «в одной лодке» и победить вирус в одиночку не получится. Именно поэтому, для выработки вакцины необходимо собрать «самые лучшие и способные умы» со всего света.

Das Erste сообщает, что Ангела Меркель анонсировала «значительный финансовый вклад» Германии в инициативу, однако не уточнила конкретную сумму. Издание напоминает, что на данный момент множество стран заняты разработкой вакцины. 



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