 

Мнение: Поздравление

03.05.2020, 1:54, Разное

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".

Откровенно говоря, и здесь власть верна себе. Казалось бы – вполне будничное информирование о том, что 9 мая глава государства обратится к людям и проведет ритуал. Но и здесь оставлена неопределенность – "мы ожидаем". Даже такое мероприятие все равно будет проводится как спецоперация. Рота снайперов на крышах будет бдительно наблюдать за коварным вирусом, чтобы тот не смог даже подойти к сановному телу.

На фоне стремительно набирающего силу российского фашизма поздравлять народ из фактически оккупированной Москвы, где полиция в лучших традициях проводит облавы, задержания и террор в отношении местного населения, поздравления с победой над фашизмом будут выглядеть несколько неуместными. Особенно из уст человека, который не стоит мизинца любого из настоящих победителей. Трус, бросивший страну в трудный момент, не имеет морального права примазываться к тому, чего он недостоин.

Впрочем, мы все не сильно лучше, если позволяем российскому фашизму в полный рост поднимать голову в нашей стране. Так что какие времена – такие и поздравления.

Источник: Эль Мюрид



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