“Коррупция возвращается в правительство”. Гончарук поделился впечатлениями о ситуации после его отставки

03.05.2020, 1:49, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не все нравится в стране. Его интервью опубликовало 2 мая “Радіо Свобода”.

Журналистка задала экс-главе правительства вопрос, какие у него чувства после отставки.

“Наблюдаю за тем, что происходит. Очень многое меня не устраивает. Я считаю, что и само решение об отставке было ошибкой. Но не об этом сейчас. То, что сейчас происходит, имеет и положительную, и отрицательную сторону. Если с позитива, то я вижу, что все те политики, которые были начаты нашим правительством, продолжаются”, – сказал он.

Экс-глава правительства назвал, в частности, проект “Большое строительство”, кредитную программу “5–7–9%” и закон о рынке земли.

“Но есть и негатив, конечно. Я вижу, что по многим сферах коррупция возвращается в правительство. И это очень печально… Я думаю, что это вопрос к правоохранительным органам, что-то доказывать, обвинять кого-то. Но эти сигналы, которые я вижу со многих рынков, неутешительные”, – объяснил Гончарук.

На просьбу назвать отрасли он ответил: “В строительстве”.

“Я буквально позавчера общался со строителями, которые работают в Киевской области. Они говорят откровенно о том, что $5 за квадратный метр – это опять норма. И что с этим делать? Кто-то называет другие тарифы. $1, $2, $3 в зависимости от… СС1 (класс ответственности в строительстве. – “ГОРДОН”) – по $1, СС2 – $2, СС3 – $3. Этого нельзя не замечать”, – отметил Гончарук.

Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.

Вскоре после назначения на должность Гончарук заявлял, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике.

“Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Мы рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: “Это было давно и неправда”, – заявлял президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте перед голосованием за отставку Гончарука.