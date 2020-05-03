Если Зеленскому нужно объяснять, кто виноват в трагедии в Одессе, он может засомневаться, кто начал войну на Донбассе – Сенцов

03.05.2020, 1:49, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский может усомниться, кто начал войну на Донбассе. Об этом 2 мая в Facebook заявил украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

“Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе”, – написал он.

Якщо голові держави потрібно роз’яснювати про те, хто винен в трагедії 2 травня, то незабаром в нього можуть виникнуть сумніви в тому, хто вбив Небесну Сотню та розпочав війну на Донбасі. Posted by Oleg Sentsov on Laupäev, 2. mai 2020

Перед этим Зеленский заявил в Facebook, что “сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов”.

“Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?” – одно из них”, – подчеркнул глава государства.

Одеса – місто відкритих і щирих людей, неповторного колориту та особливого «одеського» оптимізму. Одеса – це синонім… Posted by Володимир Зеленський on Laupäev, 2. mai 2020

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.