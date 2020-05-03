“Господь милостив к нам”. Митрополит Павел рассказал о коронавирусе в Киево-Печерской лавре

03.05.2020, 1:49, Новости дня

В Киево-Печерской лавре заболели 68 человек, но коронавирусную инфекцию выявили не у всех из них. Об этом настоятель Лавры митрополит Павел сообщил 2 мая, его цитирует пресс-служба УПЦ МП.

“Сегодня в СМИ много разногласий о Киево-Печерской лавре и других обителях УПЦ. В святой обители более 200, как я не раз говорил, братии, заболели 68 лиц. У 19 человек не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на COVID-19. – УПЦ МП), 25 человек были в больнице. На сегодня два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции”, – рассказал он.

Митрополит отметил, что в больнице были в том числе священнослужители без коронавируса, а с сердечными приступами и другими “обыденными болезнями”.

“Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома. …Сегодня в святой Лавре выполняется все по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они не только спасают монахов, но пытаются помочь, идут навстречу каждому человеку”, – объяснил Павел.

Он подтвердил, что “сам находился в больнице” и видел тяжелый труд медиков.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

После начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончалось три священнослужителя из Лавры: насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и насельник монах Никодим, который поступил в Лавру из Почаевской лавры.

26 апреля о том, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, со ссылкой на спикера УПЦ МП Климента сообщило российское агентство РБК. Сам Климент эту информацию опроверг.