Звоните в колокол: эстонский архиепископ призвал протестовать против карантина

03.05.2020, 1:40, Новости дня

Архиепископ эстонской лютеранской церкви Урмас Вийльма призвал выразить протест против введенных в стране ограничений в связи с коронавирусом колокольным звоном. Соответствующий циркуляр священнослужитель разослал в субботу, 2 мая, духовенству и приходам.

По его мнению, правительство Эстонии должно дать возможность церковным приходам после долгого перерыва вновь собираться на богослужения.

Как отметил архиепископ, звон колоколов приобретет различный смысл в зависимости от того, как поведут себя власти. Если они разрешат снова собирать людей на богослужения, с соблюдением особых условий безопасности, колокола будут звенеть в знак благодарности и радости. Пока же разрешения не дадут, колокола будут звучать "как мирная, но эффективная демонстрация, отмечающая готовность церкви и прихожан собираться для богослужений", приводит слова Вийльмы РИА Новости.

Архиепископ поручил духовенству и приходам звонить в церковный колокол в понедельник, среду и пятницу в 12 и 15 часов в течение 5-10 минут.

Чрезвычайное положение в Эстонии в связи со вспышкой коронавируса действует с 12 марта. Изначально его планировалось снять 1 мая, но на прошлой неделе правительство продлило режим ЧС до 17 мая включительно.

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1699 человек, умерли 53 человека.