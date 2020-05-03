Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати

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03.05.2020, 1:40, Новости дня

Всемирный день свободы печати отмечается в воскресенье. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году.

Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки, которые 3 мая 1991 года приняли декларацию. В ней содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

У каждого года своя тема; в 2020 году это "Журналистика без страха и предвзятости".

К этому дню приурочено вручение Всемирной премии ЮНЕСКО. Она присуждается тому, кто внес значительный вклад в дело защиты свободы печати, особенно если деятельность была связана с риском или репрессиями. В 2007 году премии посмертно была удостоена российская журналистка Анна Политковская.

По словам Владимира Соловьева, председателя Союза журналистов России, в 2019 году зафиксировано 211 нарушений прав российских журналистов. Среди нарушений — недопуск журналистов на конференции, отказ в предоставлении информации, угрозы, избиения, сообщает ТАСС.

Кстати, 5 мая в СССР отмечался День советской печати; в 1992 году эту дату перенесли на 13 января и назвали ее День российской печати.



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