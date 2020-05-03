 

Меркель назвала недостающую для разработки вакцины от COVID-19 сумму

03.05.2020, 1:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, сколько еще нужно денег на разработку вакцины от коронавируса.

По ее словам, не хватает около 8 млрд евро, передает РИА «Новости».

«Мы разрабатываем вакцины, лекарства и хорошие диагностические возможности для всех людей во всем мире», – сказала глава немецкого правительства, добавив, что ее страна «берет на себя эту ответственность».

Меркель подчеркнула, что Берлин «внесет значительный финансовый вклад». Она поддержала решение включиться в эту работу не только правительственных структур, но и частных фондов, производителей вакцин и лекарств, а также альянсов CEPI и GAVI.

Канцлер Германии заверила, что ее страна будет «тесно сотрудничать» со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ, по словам Меркель, «играет ключевую роль в этом вопросе».



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