Мнение: Мировой порядок уже не отвечает реальному соотношению сил в мире

03.05.2020, 0:55, Разное

Зрадофильская редакционная статья французского издания "Le Monde" (французы известные фрондеры, но тем не менее), которая логичным образом дополняет сегодняшние заявления французского правительства, что режим ЧП во Франции будет продлен до 24 июля (на заметку, у нас все чаще говорят о "европейском опыте"), отражая пессимистические взгляды на среднесрочную перспективу, которые овладевают умами истеблишмента.

Являемся ли мы свидетелями радикального изменения политической среды вследствие мирового кризиса в области здравоохранения? Говорят ли текущие события об ускорении ранее существовавших тенденций или о смене парадигмы? Будет ли мир после пандемии хуже и лучше, чем раньше? Этими вопросами задаётся Le Monde в редакционной статье, замечая, что они столь же правомерны, как и вопросы о будущем общества и экономики после кризиса, хотя попытки ответить на них сродни попаданию пальцем в небо, поскольку ни продолжительность, ни масштаб кризиса, ни способ его преодоления до сих пор не известны.

Тем не менее, извлечь некоторые уроки из потрясений, которые пережил мировой порядок из-за пандемии Covid-19 можно уже сегодня, уверены авторы статьи. Во-первых, по убеждению журналистов, мировой порядок, построенный после Второй мировой войны под эгидой США, в XXI веке уже не отвечает реальному соотношению сил в мире. Как отмечает издание, разрушаться этот миропорядок начал ещё до коронавирусного кризиса — некоторые даже склонны отсчитывать его упадок от 1989 года, когда распался коммунистический блок. Конец холодной войны, исчезновение СССР и развитие Китая понемногу лишали равновесия мироустройство, базировавшееся на американо-советском противостоянии. За «двуполярным порядком последовал многополярный беспорядок», к которому всё хуже был приспособлен многосторонний способ управления миром.

Газета подчёркивает, что в дестабилизации существовавшей прежде системы ключевую роль сыграл подъём Китая. Задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях пандемии, стала свидетельством зависимости организации от Пекина. На фоне взаимных обвинений в отношении происхождения вируса обострилось соперничество между Китаем и США. Как замечает издание, часто может показаться, что эти державы тратят больше энергии на противостояние друг другу, чем на борьбу с кризисом здравоохранения в собственных странах.

Второй урок заключается в том, что США сегодня уже не играют роли мирового лидера, как в XX веке, уверены авторы статьи. Если в последние годы Вашингтон всё больше уклонялся от этой миссии, текущий кризис, ослабивший страну, заставил американцев окончательно из неё выйти. Дональда Трампа пришлось уговаривать поучаствовать посредством видеосвязи в международных встречах, на которых он должен был председательствовать. Как отмечает газета, даже состоявшись, результата эти совещания не принесли, а Совет безопасности ООН оказался, по сути, парализован.

Европейское единство также не выдержало атаки коронавируса, полагает редакция Le Monde. Оказавшись безоружным перед пандемией, предугадать которую он оказался неспрособен, ЕС не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. «Эгоизм государств и возвращение границ поставили под угрозу два столпа Европейского союза: Шенгенскую зону и единый рынок», — пишет газета. Европа, покинутая Соединёнными Штатами, являющаяся объектом притязаний Китая и находящаяся в напряжённых отношениях с Россией, всё ещё верит в многосторонний подход, отмечает издание. Однако, если она хочет повлиять на создание более надёжного и справедливого миропорядка после кризиса, ей стоит начать с пересмотра собственной экономики, солидарности и решимости, считают авторы статьи.

https://russian.rt.com/inotv/2020-05-03/Le-Monde-koronavirusnij-krizis-polozhil

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/30/apres-la-pandemie-liee-au-coronavirus-un-ordre-mondial-a-reinventer_6038253_3232.html – оригинал на французском

По мере того, как распад старого поздневашингтонского мироустройства становится все более очевиден, таких зрадофильских рефлексирующих статей в западных медиа выходит все больше и больше, ибо отрицать реальность становится все сложнее.

Коронавирусный кризис лишь более ярко и рельефно подсветил новую реальность, которую мейнстримовые СМИ старались игнорировать, сосредоточившись на трансляции картинок продленного в будущее настоящего и надежд на иннерционные сценарии. Иран бомбящий американские базы, бегство Британии из ЕС, отрицательные цены на нефть, коронавирусная истерия и т.д. и т.п., все это симптомы происходящих в мире глобальных изменений и хотя некоторые считают, что хуже чем в 2020-м быть уже не может (особенно после 2019-го), полагаю, все еще только начинается, ведь новой системе мироустройства еще только предстоит сформироваться, перераспределив роль субъектов и объектов мировой политики.

А ведь так просто было в эпоху строительства "развитого глобализма". Мир был понятен, роли распределены, план "конца истории" определен. И все дружным стадом по "столбовой дороге цивилизации" бредут в обозе за США в светлое будущее. Но этот мир и это будущее не случились, а будущее вместо определенности, покрыто туманом войны.