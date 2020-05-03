 

N-TV – коронавирус перегружает эквадорскую систему здравоохранения

03.05.2020, 0:46, Новости дня

Из-за перегрузки системы здравоохранения, Эквадор испытывает проблемы в обращении с умершими от коронавируса, пишет N-TV. В городе Гуякиль некоторые умершие остаются в домах или даже на улицах. Издание отмечает, что Эквадор является одной из наиболее затронутых коронавирусом южноамериканских стран.


Reuters

В Эквадоре признали наличие «проблем» в обращении с телами людей, умерших из-за коронавируса, пишет N-TV. По словам президента страны Ленина Морено, проблемы были вызваны кризисом в системе здравоохранения. Кроме того, Морено подчеркнул, что хотел бы обеспечить всем умершим достойное погребение и избежать созданий массовых захоронений как в некоторых других странах.

Издание отмечает, что Эквадор является одной из наиболее сильно затронутых вирусом стран Южной Америки. На данный момент в стране зафиксировано более 26 000 случаев заражения и 1000 смертей. В городе Гуаякиль, ставшем центром эпидемии, органы здравоохранения были настолько перегружены, что некоторых умерших оставляли в домах и на улицах. Для помощи медикам правительство подключило полицию и армию.

N-TV информирует, что режим чрезвычайного положения действует в Эквадоре с марта. В минувшую пятницу МВФ одобрил выделение стране кредита помощи в размере $643 млн. Согласно данным эквадорского министерства финансов, кредит рассчитан на 5 лет и предоставлен по «выгодным условиям».



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