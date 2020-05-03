Губернатор Нью-Йорка предостерег от «безрассудно» быстрого открытия штатов

03.05.2020, 0:30, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в субботу выступил против того, что он назвал «преждевременными» требованиями открытия экономики в различных штатах. Куомо признал, что люди сталкиваются со значительными трудностями, оставшись без работы, но, по его словам, необходимо достичь большего понимания того, как действует коронавирус, прежде чем ослаблять ранее введенные ограничения.

В то время, как губернаторы примерно половины штатов, входящих в состав США, приняли решение о частичном открытии экономики в эти выходные, Куомо заявил, что ему нужно гораздо больше информации о развитии пандемии в его штате, наиболее пострадавшем от вспышки COVID-19, прежде чем ослаблять ограничения.

«Даже если вы находитесь в непредсказуемой ситуации, это не значит, что вы должны действовать безрассудно. Пользуйтесь информацией, чтобы определить дальнейшие действия – не эмоциями, не политическими мотивами, не тем, что люди думают или чувствуют, но тем, что мы знаем с точки зрения фактов», – подчеркнул Куомо.

Куомо напомнил о том, что в больницы Нью-Йорка ежедневно поступают примерно 900 новых пациентов с коронавирусом, и на тот факт, что власти не знают источников заражения. По словам губернатора, это является достаточной причиной для того, чтобы не отменять ограничения, ранее введенные на территории штата.

Губернатор также обнародовал предварительные результаты обследования на антитела COVID-19, которое проводилось на уровне штата, в котором участвовали около 15 000 человек. Обследование показало, что 12,3% жителей штата заразились коронавирусом.

Исследование, проведенное около 10 дней назад в самом Нью-Йорке показало, что вирусом заразился каждый пятый житель города. Наибольшее количество людей с антителами в крови живут в районе Бронкса – около 27,6%.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, несмотря на то что в его штате наблюдаются «положительные тенденции», в том числе снижение числа пациентов, госпитализированных с COVID-19, поддержал осторожный подход Куомо.

«Родственники, друзья и соседи, которых мы потеряли – это причина, по которой мы не можем спешить с перезапуском. Мы должны продолжать видеть, как линии движутся в этих направлениях, прежде чем мы сможем начать возвращение Нью-Джерси и ответственный перезапуск нашей экономики», – сказал Мерфи, выступая перед журналистами.

Мерфи впервые за месяц разрешил открыть парки и поля для гольфа, предупредив жителей Нью-Джерси о том, что они будут закрыты вновь, если там будут нарушаться правила социального дистанцирования.

По мере роста тестирования по всей стране растет и количество выявленных случаев заражения. В Северной Каролине в субботу сообщили о рекордном числе новых случаев – 551, в Пуэрто-Рико также была достигнута рекордная цифра – 182 заражения. В Айове уже второй день подряд устанавливаются новые рекордные отметки. В целом в США в пятницу было выявлено 34 000 новых случаев инфицирования, что является самым высоким ежедневным показателем с 24 апреля.